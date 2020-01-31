بوتين وميركل: يؤكدان على ضرورة حشد جهود المجتمع الدولي لضمان إطلاق حوار سياسي في ليبيا

ليبيا – بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من المسائل الدولية في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من بينها الوضع في ليبيا.

الدائرة الإعلامية بالكرملين وفي بياناُ لها اليوم الجمعة ذكرت :” تم بحث تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الـ 19 من شهر يناير خلال مؤتمر برلين حول ليبيا” ، وفقاً ولوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأكد الجانبان على معقولية حشد جهود المجتمع الدولي من أجل ضمان نظام مستقر لوقف الأعمال القتالية وإطلاق حوار سياسي.

ومن جهته،أشار الرئيس الروسي إلى الحاجة لتنسيق القرارات المتخذة مع الأطراف الليبية وهو أمر مهم للنظر فيها والموافقة عليها من قبل مجلس الأمن الدولي.

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