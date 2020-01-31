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السراج: التدخلات الخارجية عرقلت المسار السياسي

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في أعمال القمة الثامنة للجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، والتي استضافتها العاصمة برازافيل بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، وممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، لبحث إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وألقى السراج كلمة أشار في بدايتها للتحديات التي تواجه ليبيا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلم الاجتماعي، معلنا رفضه للتدخلات الخارجية التي ساهمت في عرقلة المسار السياسي، وأوصلت البلاد إلى حالة الحرب.

وأكد على عزم الرئاسي رفع دعاوى قضائية ضد كل من ساهم بإلحاق الضرر والأذى بالشعب الليبي، والمطالبة بتعويضات عادلة لأسر الضحايا.

وقال السراج إنهم سيعيدون النظر في أي حوار مقبل قبل وقف الانتهاكات، وانسحاب الجيش الوطني من طرابلس، وعودة النازحين إلى ديارهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • دمش انت يا فرخ الحرام يا ذيول يا تيس اللي جبت الأتراك و الكليان يا فرخ ستين كلب ؟؟ اذهب الله يلعنك و يلعن اللي ماعرفوش يربوك و يلعن الفرقاطه اللي جاباتك يا خنزير

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