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رئيس الكونغو يؤكد للسراج أنه لا حل عسكري في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو، عددا من الموضوعات في مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسي فإن اللقاء الذي جرى في القصر الجمهوري بالعاصمة الكونغولية برازافيل ناقش علاقات البلدين، حيث عبر السراج عن تقديره لعمل لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، والتي عقدت اجتماعها أمس في إطار جهودها للوصول إلى حل للأزمة الليبية، كما أشاد بحرص الكونغو على استقرار ليبيا.

من جانبه جدد رئيس الكونغو التأكيد على أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، مؤكدا على ضرورة العودة للمسار السياسي. واتفق الجانبان على أهمية أن يكون للاتحاد الأفريقي دور محوري في إيجاد حل للأزمة الليبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • غير اعبي علي كلام هالعبد الحلوف. الحل باذن الله عسكري غصبا عن عينك يا ذيوث يا جبان يا سراج. و سيدخل ابطال الطيش الوطني لطرابلس و سيلتحم معهم كل سكان طرابلس و انتم في ستين داهيه يا مرتزقه يا خنازير

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