رئيس الكونغو يؤكد للسراج أنه لا حل عسكري في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو، عددا من الموضوعات في مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسي فإن اللقاء الذي جرى في القصر الجمهوري بالعاصمة الكونغولية برازافيل ناقش علاقات البلدين، حيث عبر السراج عن تقديره لعمل لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، والتي عقدت اجتماعها أمس في إطار جهودها للوصول إلى حل للأزمة الليبية، كما أشاد بحرص الكونغو على استقرار ليبيا.

من جانبه جدد رئيس الكونغو التأكيد على أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، مؤكدا على ضرورة العودة للمسار السياسي. واتفق الجانبان على أهمية أن يكون للاتحاد الأفريقي دور محوري في إيجاد حل للأزمة الليبية.

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