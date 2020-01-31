بوقادوم: سنقوم بدور المحرك لحل الأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، على هامش قمة رؤساء دول وحكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا في الكونغو، أن بلاده ستواصل العمل بجد فيما يتعلق بالأزمة السياسية في ليبيا، وستقوم بدور المحرك فيها لحلها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف بوقادوم بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المسعى الجزائري معروفة، وأن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا، ولا يمكن أن يأتي إلا من الليبيين أنفسهم بمساعدة دولية، لا سيما دول الجوار، موضحا أن مشاركة الجزائر تهدف إلى إعطاء دور أكثر أهمية للاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية.

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