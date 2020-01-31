جنرال إيطالي: الحرب في ليبيا تقترب من أوروبا

شدد رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال الإيطالي، كلاوديو غراتسيانو، على ضرورة إعادة تفعيل مهمة البحرية الأوروبية (صوفيا) المخولة بتطبيق الحظر الدولي لتوريد السلاح إلى ليبيا.

وحذر غراتسيانو في تصريحات صحافية، من أن الحرب في ليبيا تقترب من أوروبا، مما يشكل تهديدًا لبلدانها، قائلا “إذا لم نذهب إلى الأماكن التي توجد فيها أزمات لحل هذه الأزمات، وبقينا ننتظر وصولها سنجد أنفسنا في حالة حرب، ومن تجربتي خلال الأربعين سنة الماضية، لم تكن الحرب أبدًا قريبة جدًا من أوروبا كما هي اليوم”.