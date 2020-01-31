توفير جزء من احتياجات عاجلة لشركة الكهرباء في سرت

أعلن رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بالشركة العامة للكهرباء في سرت، مهندس رمضان أبوشوفة، توفير جزء من الاحتياجات العاجلة للشركة من المخازن الرئيسية للهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة.

وقال أبو شوفة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن تلك المواد تتمثل في كوابل ومصابيح وأسلاك ستستخدم في أعمال صيانة الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والمتنزهات.

وأشار إلى توفير الاحتياجات الخاصة بإصلاح شبكة توزيع الكهرباء داخل المدينة، وستصل مخازن فرع الشركة في سرت بداية الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بصيانة الأبراج الكهربائية والإنارة بالبوابات الغربية والشرقية للمدينة، أوضح أنه سيتم ذلك من خلال إعطائها للشركات المتخصصة في أعمال الكهرباء بإشراف المجلس التسييري للبلدية.

ويوم الإثنين الماضي، عقدت «كهرباء الموقتة» اجتماعا مع «تسييري سرت» لمناقشة مشكلات الشبكة في مدينة سرت، التي تراكمت منذ العام 2011، واعدة بحلها في أقرب وقت، حيث أصدرت قرارا في هذا الشأن، يحمل رقم 2 العام 2020.

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