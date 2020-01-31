مصادر تكشف تفاصيل مفاجئة حول مفاوضات مع أنقرة لإنشاء “قاعدة عسكرية” بطرابلس – فيديو

كشفت مصادر عسكرية بأن تركيا تجري مفاوضات مكثفة مع حكومة الوفاق لإقامة قاعدة عسكرية مصغرة قرب طرابلس، فيما أظهر مقطع فيديو عملية نقل الأسلحة التركية والرادارات إلى قاعدة معيتيقة، وفقاً لقناة العربية والحدث.

وبحسب المصادر فإن القاعدة ستكون مسؤولة عن العمليات العسكرية في ليبيا، على أن تضم قوات تركية خاصة، وأخرى من البحرية، إضافة إلى مهبط للطائرات، وغرفة اتصال مباشر بحكومة الوفاق.

كما كشفت المصادر أن حكومة الوفاق تفاوض لشراء طائرات عسكرية ومسيرة من تركيا، مضيفة أن طيارين أتراكا وصلوا منذ 48 ساعة إلى طرابلس، وأن قيادات في حكومة الوفاق وبالشراكة مع عناصر إخوانية هربوا أموالا من ليبيا إلى تركيا.

وكشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال إحاطة له عرضها في مجلس الأمن، أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج تتلقى دعما من أطراف أجنبية، في إشارة إلى تركيا.

كما أن المقاتلين الأجانب الذين يدعمون حكومة الوفاق الوطني جاؤوا إلى طرابلس بالآلاف وانتشروا في مواقع بالقرب من القوات الليبية.

وسبق هذه الإحاطة اتهامات فرنسية لتركيا بإرسال سفينة أسلحة إلى طرابلس، وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في فيديو يرصد حمولة السفينة التركية.

وكان المسماري، قد أعلن الخميس أن “القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020”.

والتدخل التركي في الشأن الليبي لم يقتصر على إرسال معدات عسكرية ومرتزقة أجانب فحسب، حيث إن مصادر “العربية” و”الحدث” كانت أفادت بأن قيادات عسكرية تركية تشرف على عمليات نقل أسلحة ثقيلة إلى طرابلس وتشيّد غرفة عمليات ومعسكرات، إضافة إلى نقل مقاتلين أفارقة من كينيا والصومال، ووضع خطة لبناء أبراج مراقبة في طرابلس، وتسليم حكومة الوفاق منظومة متقدمة للدفاع الجوّي.

يأتي هذا في أعقاب زيارة سرية قام بها رئيس الاستخبارات التركية فيدال هاكان إلى طرابلس في وقت سابق للاطلاع على الوضع الميداني.

فيديو لنقل الاسلحة التركية والرادارات إلى قاعدة معيتيقة فيديو لنقل الاسلحة التركية والرادارات إلى قاعدة معيتيقة Posted by ‎بوابة إفريقيا الإخبارية‎ on Thursday, January 30, 2020

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