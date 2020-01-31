الزائدي يدعو لمقاومة الغزو التركي في ليبيا

دعا أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية د. مصطفى الزائدي، جميع أبناء الشعب الليبي إلى مقاومة ما وصفه بـ “التبجح التركي والصلف الاستعماري” في ليبيا.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “علينا أن نظهر مقاومتنا للتبجح التركي والصلف الاستعماري، وأن نواجه هذه الموجات الجديدة من الإرهابيين الذين ينقلهم الأتراك إلى بلادنا، فخطرهم على ليبيا وعلى الناس لا يحتاج إلى شرح وبيان، فلا أحد يتوهم انهم جاؤا لأمر به مصلحة لليبيين، بل لجعل بلادنا قاعدة لهم وملاذا للمجرمين أمثالهم .كل في موقعه وبما يمتلك من جهد وإمكانات وما له من قدرات، يستطيع أن يقاوم بالخروج إلى الشارع، وباللسان وباليد، وبالدعاء في حالة عدم التمكن من الفعل والقول. نعم يستحيل التعبير في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الدولة المدنية !! الذين يدعون السماح بحرية التعبير، لكن مشاهد قتل الناس واعتقالهم لمجرد وجود اشارات بهواتفهم او وشايات من أشخاص يضمرون شرا لهم، واقع لا يخفى على أحد. هذا وقت، أذن الله فيه لنا بالقتال، لان المجرمين يخرجوننا من ديارانا وينتهكون حرماتنا ويبددون أموالنا”، بحسب تعبيره.