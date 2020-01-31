روماتيه: ملف الأزمة الليبية يقع ضمن أولويات فرنسا

أكد سفير فرنسا في القاهرة ستيفان روماتيه، أن ملف الأزمة الليبية يقع ضمن أولويات فرنسا، وأن هناك تكثيفا للحوار بين فرنسا ومصر بشأن الأزمة الليبية.

وشدد روماتيه في تصريحات صحفية أن مستقبل ليبيا أمر يهم الدول الأوروبية كافة، وأن على الجميع اتخاذ موقف موحد حولها، مشيرا إلى أنه حتى في ظل وجود بعض الحساسيات أو الروابط التاريخية لدول أوروبية في ليبيا بشكل أكبر مثل إيطاليا، فإن ذلك لا يمنع من أن تكون الرؤى موحدة.

وأضاف روماتيه أن فرنسا تعمل مع إيطاليا وألمانيا وبريطانيا لإيجاد موقف موحد وخريطة طريق مشتركة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتطبيق نتائج برلين لتأمين مستقبل أفضل لليبيا.

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