المحجوب: الحكومة التركية سلمت منظومة دفاع جوي لحكومة الوفاق

أفاد العميد خالد المحجوب بأن الحكومة التركية قامت بتسليم منظومة دفاع جوي متقدمة لقوات حكومة الوفاق.

وأضاف المحجوب في تصريح لوكالة نوفا الإيطالية أن شركات تركية قامت ببيع كميات كبيرة من الأسلحة لحكومة الوفاق، وأن أنقرة شيدت معسكرات تدريب جديدة في طرابلس تضم غرفة عمليات لقوات تركية، ومقر إقامة لقادة التدريب الأتراك، ووحدة اتصال كاملة بالجيش التركي.

وكشف المحجوب أن أربعمئة مهندس عسكري تركي وضعوا خطة كاملة لتشييد أبراج مراقبة، ووضعوا خطة لتحصين طرابلس ضد أي تقدم لقوات الجيش نحو وسط العاصمة.

كما أفاد المحجوب بأن رئيس الاستخبارات التركي هاكان فيدان زار طرابلس سرا الأيام القليلة الماضية، بينما زارت قيادات عسكرية تركية طرابلس منذ عدة أيام لمتابعة عمليات نقل أسلحة ثقيلة تحت إشراف هيئة الأركان العامة التركية.

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