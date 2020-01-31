مؤسسة النفط: إجمالي خسائر الإقفالات غير القانونية لمنشآتنا تخطى عتبة الـ 622 مليون دولار

دعت المؤسسة الوطنية للنفط الجهات المسؤولة عن الإقفالات غير القانونية لمنشأتها إلى إنهائها والسماح لها باستئناف عملياتها فورًا؛ محذرة من مزيد الخسائر جراء الهبوط الحاد لإنتاج الخام.

وقالت المؤسسة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن إجمالى قيمة الخسائر منذ بداية هذا الإقفالات غير القانونية وصل إلى 622 مليونًا و80 ألفًا و32 دورًا.

وأوضحت المؤسسة أن الوقود لازال متوافرًا بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية حيث تواصل سفن تزيد هذه المناطق بالخام، فيما تعاني المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

ونشرت مؤسسة النفطة على صفحتها بموقع «فيسبوك» أحدث الأرقام المتعلقة بمستودعات المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية، إضافة إلى الشحنات القادمنة، وذلك حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع على مدى توفر القود في مناطقهم

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