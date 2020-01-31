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الحويج: الوفاق تصرف عائدات النفط لجلب جنود أتراك إلى ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج إن مرفأ مليتة الذي تشترك في إدارته شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط آمن ولا يواجه أي خطر من الجيش الوطني.

وأضاف الحويج في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية أن الحكومة الليبية لا تستهدف موارد الطاقة الإيطالية حيث تربطها علاقات تاريخية مع روما، مثمنا ما تقوم به شركة إيني من أعمال في ليبيا.

وأضاف الحويج أن إغلاق النفط له ما يبرره لأن حكومة الوفاق في طرابلس تستخدم عائدات النفط لصرفها على المجموعات المسلحة وتسهيل وصول الجنود الأتراك إلى البلاد وإثارة المزيد من الفوضى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • والله انه مجرد فرخ يتكلم تحت ضغط سيده حفتر بدون اي ادلة ووثائق مجرد خرقة لمسح اوساخهم ليس اكثر

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