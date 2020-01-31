الحويج: الوفاق تصرف عائدات النفط لجلب جنود أتراك إلى ليبيا

قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج إن مرفأ مليتة الذي تشترك في إدارته شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط آمن ولا يواجه أي خطر من الجيش الوطني.

وأضاف الحويج في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية أن الحكومة الليبية لا تستهدف موارد الطاقة الإيطالية حيث تربطها علاقات تاريخية مع روما، مثمنا ما تقوم به شركة إيني من أعمال في ليبيا.

وأضاف الحويج أن إغلاق النفط له ما يبرره لأن حكومة الوفاق في طرابلس تستخدم عائدات النفط لصرفها على المجموعات المسلحة وتسهيل وصول الجنود الأتراك إلى البلاد وإثارة المزيد من الفوضى.

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