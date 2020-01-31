فرقاطة يونانية تستعد لمواجة سفينة أبحاث تركية في المتوسط

ذكرت قناة روسيا اليوم نقلا عن ،تقارير اعلامية يونانية ،أن الفرقاطة اليونانية من طراز “Nikiforos Fokas” اتجهت نحو سفينة البحث التركية في البحر المتوسط بعد “المسار الغريب” للسفينة.

وقالت وسائل الإعلام اليونانية ،”إن السفينة قامت بتحركات داخل الجرف القاري اليوناني ولكن خارج المياه الإقليمية اليونانية، حيث سارعت الفرقاطة اليونانية إلى الموقع” ،ونوهت بأنه أجراس القوات البحرية اليونانية دفعت الفرقاطة للانطلاق من كارباثوس إلى منطقة الإبحار التركية التي تقع فيها سفينة Oruc Reis التركية على بعد حوالي 200 كم جنوب Megisti وشرق جزيرة كريت وغرب قبرص.

وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة اليونانية مستعدة لمواجهة أي حركة للسفينة التركية.