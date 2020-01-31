«طرابلس التعليمي» ينفي تسجيل أي حالات إصابة بفيروس «كورونا»

نفى مستشفى طرابلس التعليمي «الطبي»، اليوم الجمعة، شائعات تسجيل المستشفى حالات إصابة بفيروس «كورونا» الجديد الذي ظهر في الصين وتسرب إلى عدة دول، مؤكدًا أن تلك الأخبار «عارية عن الصحة».

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تواصله مع مسؤول الإعلام بمستشفى طرابلس التعليمي الذي أكد عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس، حسب بيان منشور على صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعا خلاله إلى عدم الانجرار وراء شائعات انتشار الفيروس في البلاد، وأخذ الأخبار من مصادرها الرئيسية.

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يشار إلى أن المركز نفى مرتين خلال الأسبوع الجاري تسجيل أي حالات بفيروس «كورونا» في ليبيا، وأوضح مديره الأستاذ الدكتور بدر الدين النجار أن الكشف عن الفيروس «لا يتم إلا عن طريق المختبر المرجعي» التابع للمركز.

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