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معرض "لوحة سلام" في ليبيا لجمع تبرعات لمساعدة أسر النازحين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يعيش النازحون في ليبيا أوضاعا إنسانية صعبة بسبب استمرار المعارك في بلادهم منذ أكثر من عشرة أشهر. ويحاول البعض تقديم المساعدة لهؤلاء النازحين من خلال جمع التبرعات وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.. تقرير مراسل فرانس24 معاذ الشيخ. 

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عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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