رئيس مجلس النواب يطّلع على أوضاع بلدية القبة

القبة-العنوان

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى في القبة، اليوم الجمعة، مع عميد بلدية القبة ومراقبي ومدراء القطاعات والشركات الخدمية وعدد من المشايخ والأعيان بالبلدية، وذلك للاطلاع على ما قامت به القطاعات الخدمية من انجازات والصعوبات والعراقيل التي تواجهها ومتطلبات المواطن في هذه البلدية.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، “إن مراقبي قطاعات التعليم والصحة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والمواصلات والنقل والإعلام والكهرباء والمياه تحدثوا عن الانجازات التي أنجزت والاحتياجات التي تحتاجها والصعوبات والعراقيل التي تواجهها في أداء عملها”.

وأضاف، “أكد لهم رئيس مجلس النواب بأنه سيحيل هذه المتطلبات إلى رئاسة الوزراء وإلى الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة، طالبا منهم مراجعة ومتابعة كلا في اختصاصه وزاراتهم وهيئاتهم في ذلك”.

وأفاد المريمي، أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية لرفع مستوى الأداء الأمني في البلدية.

وقال، “أحد المشايخ والاعيان ألقى كلمة حيا فيها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وعميد البلدية ورؤساء القطاعات الخدمية والشركات والهيئات على الجهود التي يبذلونها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ببلدية القبة، كما تطرق إلى ضرورة التعاون ما بين القطاعات الخدمية والجهات الامنية والمواطنين بالبلدية من أجل أن ترقى مستوى الخدمات بالبلدية”.