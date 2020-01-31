“طرابلس الطبي” ينفي تسجيل أول إصابة بالكورونا

نفى مسؤول المكتب الإعلامي بمستشفى طرابلس التعليمي “الطبي” تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل داخل المستشفى.

وشدد مسؤول الإعلام أن جميع الأخبار المتداولة بشأن رصد حالة إصابة بالفيروس عارية عن الصحة، وجاء ذلك في تصريحات نقلها مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ونوّه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، المواطنين، بأن الكشف عن فيروس كورونا لا يتم إلا عن طريق المختبر المرجعي التابع للمركز.

ودعا مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لعدم الانجرار خلف الشائعات، وضرورة التحرّي حول حقيقة الأخبار من مصادرها.

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