تركيب محولي كهرباء بمحطة «شارع النصر» في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عن تركيب محولي كهرباء داخل محطة شارع النصر بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قسم النقل بدائرة النقل الثقيل بإدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل بالإدارة العامة للخدمات استغل قلة حركة المرور وسط العاصمة، وأنتهي من تركيب محولي كهرباء قدرة «11/30 ك.ف» داخل محطة «شارع النصر» بالتعاون مع شركة الإنشاءات الكهربائية.

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وكانت الشركة أعلنت أمس الخميس عن عودة التيار الكهربائي إلى محطة الساحلي «3» بالعاصمة طرابلس، بعد الانتهاء من صيانة صندوق توزيع تعطل نتيجة سقوطه في إحدى الحفريات.

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