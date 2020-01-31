عقيلة يبحث تحسين الأوضاع الخدمية في بلدية القبة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عميد بلدية القبة ومراقبي ومديري القطاعات والشركات الخدمية وعدد من المشائخ والأعيان ببلدية القبة.

المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي قال إن عقيله بحث خلال اللقاء الأعمال التي أنجزتها القطاعات الخدمية مؤخراً والصعوبات والعراقيل التي تواجهها، وأبرز احتياجات ومتطلبات أهالي البلدية.

وفي ختام اللقاء، أوضح عقيلة أنه سيحيل ملفات متطلبات البلدية إلى رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية وإلى الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة.

وطالب رئيس مجلس النواب مرقبي قطاعات التعليم والصحة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والمواصلات والنقل والإعلام والكهرباء والمياه بمراجعة ومتابعة ملفاتهم.

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