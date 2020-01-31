صنع الله يبحث خسائر وقف الإنتاج مع شركة إيني

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله المشروعات المشتركة مع مدير الاستكشاف والإنتاج بشركة إيني أليساندرو بوليتي.

وتطرق الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس إلى تداعيات وقف الإنتاج والتصدير التي شملت حقولا تابعة لشركة مليتة المسؤولة عن إدارة المشاريع المشتركة مع إيني الإيطالية من بينهما حقلا الفيل وأبو الطفل.

وأوضحت المؤسسة أن الحقلين كان ينتجان 155 ألف برميل يوميا ونحو 145 مليون قدم مكعب من الغاز بالإضافة إلى فقدان إيرادات قدرها 9 ملايين دولار يوميا.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله تطرق في نقاشه مع بوليتي إلى مشروعات مستقبلية بينها إمكانية إنشاء محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لإنتاج الطاقة إلى جانب الأعمال في مشروع بحر السلام.

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