الشاطر يتهم مجلس الأمن بالضلوع في الحرب وتقويض الديمقراطية في ليبيا

أخبار ليبيا24

اتهم عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر اليوم الجمعة مجلس الأمن الدولي بالضلوع في الحرب ضد حكومة الوفاق وتقويض الديمقراطية في ليبيا.

وقال الشاطر، على تويتر، “لم يتم توافق مجلس الأمن على مسودة البيان لحين نتائج لجنة 5+5 ولقاء سلامة مع حفتر، ما يؤكد ضلوع المجلس في الحرب علينا لتقويض الديمقراطية”.

وأضاف، “شرف لنا أن نصارع كل هذه القوى الدولية وسوف يمنون بالهزيمة. ليبيا تنتصر لأنها ترفع شعار “إرادة الشعوب لا تقهر”.

وتعليقًا على كلمة مندوب حكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أمام مجلس الأمن، قال الشاطر، “كلمة مندوب ليبيا في مجلس الأمن أمس على قدر أهميتها وصدقيتها إلا أنها بحاجة إلى حكومة قوية تساندها بأفعال”.

وأضاف، الشاطر الذي طالما هاجم حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج، “الكلمة تعبر عن سياسة حكومة الوفاق التي تلامس العدوان ولا تتعامل مع تفاصيله، بحيث يكون للفعل رد فعل مساوٍ له في القوة. هذا ما تحتاجه معركة صد الانقلاب”.

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