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بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

31 January, 2020

أجرت إسرائيل تجربة لمنظومة الدفع الصاروخي، الجمعة، في قاعدة “بلماحيم” العسكرية الجوية جنوب تل أبيب، وفق ما نقل موقع “i24NEWS”.

وكانت تقارير أجنبية كشفت أن إسرائيل أجرت تجربة مماثلة افي لشهر الماضي، لاختبار صواريخ أريحا 3 الباليستية، التي يصل مداها لآلاف الكيلومترات، والمزودة برؤوس حربية نووية.

وحسب الإذاعة العبرية، فإن هذه الصواريخ تهدف إلى “الردع الاستراتيجي”.