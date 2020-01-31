“أفريكوم”: تدخل تركيا في ليبيا يهدد بتصعيد كبير

قال قائد قيادة القوات الأميركية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفن تاونسند إن نشر تركيا لقواتها في ليبيا يهدد بتصعيد كبير للصراع المستمر منذ أشهر.

وأشار تاونسيند في بيان له تم إدخاله في سجل الكونغرس بشكل رسمي أمس الخميس إلى أن القتال المستمر في البلاد قد ترك المجتمع الدولي مشلولا لتحقيق تقدم حقيقي نحو حل سياسي.

مضيفا أن استمرار تركيا لنشر قواتها ومعدات عسكرية لمواجهة الشركات العسكرية الروسية الخاصة يخاطر باستمرار الحرب نظرا لمحاولة الطرفين دعم طرف من أطراف النزاع في ليبيا.

ورأى تاونسند أن النتائج السيئة المحتملة لدور حلف الناتو والولايات المتحدة في ليبياهي وصول روسيا إلى مصادر النفط ما سيعزل واشنطن والناتو عنها، فيما دعم الكونغرس في جلسته أمس الخميس قرار الاحتفاط بمزيد من الموارد الأميركية في القيادة الأفريقية لمواجهة التوسع الروسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية