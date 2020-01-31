أردوغان: حفتر انقلابي وسنبقى في ليبيا حتى تجد استقراراً تاماً

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعترف الرئيس التركى رجب أردوغان، اليوم الجمعة، بوجود قواته فى ليبيا، قائلاً إن بلاده تدخلت فى ليبيا بطلب من حكومة الوفاق.

وفى كلمته أمام مسؤولى حزب “العدالة والتنمية” الإخوانى فى تركيا، اليوم الجمعة، أعلن أردوغان إصراره على التواجد فى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق .

وقال إن تركيا تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وأنها لم تخطو خطوة غير قانونية فيها.

وأضاف إن حفتر المرتزق يحصل على الأموال، وهو مستمر في هجومه على طرابلس، وبأن دول عربية وأجنبية لا تزال تدعمه بالسلاح وبالعتاد وبالأموال وبالمرتزقة.

وأوضح أردوغان قائلاً، إن تركيا ستبقى في ليبيا حتى تجد استقرارا كاملا فيها، وأنها لن تدخر جهداً في دعمها للحكومة الشرعية هناك، مشيراً إلى أن الذين يدعمون من وصفه بـ”الجنرال الانقلابي” بالمرتزقة من كافة أنحاء العالم ويقدمون له كافة أنواع الأسلحة ينتقدون تركيا بلا خجل.

وأكد بأن بلاده لن تترك الانقلابيين يفعلون مايريدون في ليبيا، موضحاً بأن الوقوف إلى جانب الإنقلابي حفتر بدلاً من الوقوف بجانب الحكومة الشرعية والشعب الليبي هو خيانة للديمقراطية.

ويقول أردوغان إنه يستند فى تدخله بليبيا إلى اتفاقيات أمنية وبحرية وقعها مع السراج، وهى الاتفاقات التى أثارت غضبًا داخل ليبيا، واعتبرها الليبيون محاولة لإعادة إنتاج الاحتلال العثمانى فى البلاد، ومساعى تركية للاستيلاء على ثروات الليبيين فى منطقة شرق المتوسط.

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