السلطات الفرنسية تتسلم رجل الأعمال “جوهري” المتورط في قلب فضيحة ساركوزي المالية الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ذكرت مصادر قضائية فرنسية لفرانس برس أنه تم تسليم رجل الأعمال المتورط في قلب التحقيق في التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لعام 2007م إلى السلطات في باريس يوم الخميس بعد تسليمه من المملكة المتحدة.

وكانت محكمة بريطانية آمرت بتسليم رجل الأعمال الفرنسي-الجزائري، ألكسندر جوهري، إلى فرنسا، حيث يُلاحق في إطار تحقيق بشأن شبهات بحصول حملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للإنتخابات الرئاسية في 2007م على تمويل من ليبيا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس.

وقال مكتب المدعي العام البريطاني في تصريح لـ”فرانس برس”، إنّ “محكمة الإستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به جوهري أمامها وأيدت الحكم الصادر عن محكمة ويستمنستر في فبراير 2019م والقاضي بتسليمه إلى فرنسا”.

وأوضح المصدر أنّ “هذا الحكم مبرم ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة وأمام السلطات البريطانية 10 أيام لتنفيذه، وهي مهلة يمكن تمديدها مرة واحدة لعشرة أيام أخرى إذا استدعت ظروف استثنائية ذلك”.

وتعتبر هذه الخطوة خاتمة للصراع القضائي الذي استمر لأكثر من عامين بعد القبض على جوهري في لندن.

وكان جوهري (60 عاما) الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة، أوقف في يناير 2018م في مطار هيثرو اللندني قادما من جنيف، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي، خصوصا بتهمتي “اختلاس أموال عامة” و”فساد”.

وقد ظهر اسم هذا الوسيط خصوصا خلال عملية مشبوهة لبيع فيلا في موجان في الكوت داوزر في 2009م، إلى رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إبان النظام الجماهيري.

ويشتبه بأن جوهري القريب من شبكات اليمين ومن الأمين العام السابق لقصر الاليزيه كلود غيان، وعلى الرغم من استخدامه أسماء عدة، المالك الحقيقي للفيلا وبأنه باعها بثمن مضخم مما سمح على ما يبدو بإخفاء دفعات سرية.

وبعد توقيفه في النوار 2018م، أفرج عن جوهري للمرة الأولى بعد دفعه كفالة قدرها مليون جنيه (1.13 مليون يورو).

وفي فبراير 2018م أوقف مجددا بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية ثانية بحقه، قبل أن يعاود القضاء البريطاني إطلاق سراحه بكفالة بسبب مشاكل في القلب وإخضاعه للإقامة الجبريّة.

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