«أطباء بلا حدود» تدعو إيطاليا لعدم تجديد اتفاقية الهجرة مع ليبيا

وصفت منظمة «أطباء بلا حدود» اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وليبيا بأنها «مخجلة»، داعية روما إلى عدم تجديدها؛ لمساهمتها في «استمرار تعرض المهاجرين واللاجئين للعنف، والاستغلال والاعتقال التعسفي».

وقالت المنظمة إن تجاهل عواقب الاتفاقية الموقعة بين البلدين منذ ثلاث سنوات «غير إنساني» لأنها تسمح بـ« حبس الأبرياء والضعفاء في بلد في حالة حرب، حيث يجبرون على عيش مواقف خطيرة ومهددة، أو يتعرضون لنظام اعتقال تعسفي لا يرحم»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

اقرأ أيضا وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن الاستغناء عن اتفاق الهجرة مع ليبيا

وأشار مسؤول قسم الشؤون الإنسانية في المنظمة ماركو بيرتوتو إلى أن «معظم المهاجرين الذين يتمكنون من الفرار، يتم اعتراضهم بشكل منهجي في عرض البحر وإعادتهم مرة أخرى الى مراكز الاحتجاز أو لدوائر الاستغلال والعنف غير القانونية».

وأضاف: «في الوقت الذي يدفع فيه أضعف الناس الثمن الأعلى، فإن شبكات المتاجرين بالبشر في البر والبحر، توسع حلقة أعمالها المربحة»، وأوضح أنه نظرًا لـ«استحالة» التفاوض بشأن إجراء تحسين كبير لهذه الاتفاقية مع السلطات الليبية، فإن المنظمة تري ضرورة المضي قدمًا على طريق إلغاءها الفوري».

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، أكد في نوفمبر الماضي دعم أغلبية الحكومة الإيطالية للاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق بشأن الهجرة، واصفًا إياه بـ«الحاجز الذي لا يمكن الاستغناء عنه ضد ظاهرة الاتجار بالبشر».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا