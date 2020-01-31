

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

31 January, 2020

نفت إدارة المستشفى الجامعي طرابلس “الطبي سابقا ” ما تتداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود أي مريض مصاب بفيروس ما يعرف بـ الكورونا داخل المستشفى .

وأكدت إدارة المستشفى في بيان رسمي نشرته اليوم الجمعة على موقعها الرسمي؛ عدم تسجيل أي حالة إصابة في ليبيا إلى الآن بناء على تصريحات المسؤولين في المركز الوطني لمكافحة الأمراض .

وطمئنت إدارة المستشفى الجامعي طرابلس المواطنين وكذلك المقيمين بأنها اتخذت كافة الاستعدادات داخل المستشفى ومن كل الجهات الرسمية والصحية لمراقبة المرض والتعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس .

وطالبت إدارة المستشفى في بيانها مشرفي ، مراعاة الدقة في نشر مثل هذه الأخبار والتوقف عن إعادة نشرها قبل التأكد من الجهات ذات العلاقة .