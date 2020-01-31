اجتماع لوضع آلية لتقديم الخدمات العاجلة للأسر النازحة من منطقة الهيشة

عقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية الجفرة، اجتماع موسع ضم كلا من مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الجفرة ووكيل المجلس البلدي فيها، بحضور مندوبي الهلال الأحمر الليبي والهيئة الليبية للإغاثة.

وبحسب مراسلنا فقد ناقش المجتمعون وضع آلية لتقديم الخدمات العاجلة والدعم اللازم للأسر النازحة من منطقة الهيشة إلى بلدية الجفرة، جراء الاشتباكات التي جرت بين قوات الجيش والميليشيات المسلحة.

مراسلنا أكد وصول أكثر من خمسين أسرة نازحة من الهيشة إلى مدن بلدية الجفرة، مشيرا إلى أن العمل جار على توفير المواد الغذائية والأغطية والأدوية، وغيرها من المتطلبات للتخفيف من معاناة الأسر النازحة.

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