وكيل وزارة الصحة يتابع احتياجات المرافق الصحية ببلدية سرت

زار وكيل وزارة الصحة بالحكومة الليبية نوري الورفلي برفقة وفد من المسؤولين بالوزارة بلدية سرت، وذلك لمتابعة سير العمل وضمان تحسين الإجراءات المتخذة لمواجهة كافة التحديات الصحية.

وكان في استقباله رئيس المجلس التسييري سرت وأعضاء مجلس النواب عن البلدية ومدير مستشفى ابن سينا.

الزيارة والتي جاءت بناء على تعليمات وزير الصحة سعد عقوب، ناقشت الأوضاع الصحية للمرافق داخل نطاق البلدية وجهاز الإسعاف والطوارئ، إلى جانب دعم مستشفى ابن سينا، وتوفير الأدوات التشغيلية في مختلف أقسامه واستكمال الصيانة في عدد منها، وخاصة أقسام العناية المركزة والكلى والعظام.

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