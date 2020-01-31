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خسائر إغلاق النفط تدخل “مرحلة الخطر”

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستمر المؤسسة الوطنية للنفط في نشر البيانات التي تتضمن إيضاحا حول نتائج وقف التصدير من الموانئ النفطية ووقف عمليات الإنتاج بأغلب الحقول النفطية في عموم ليبيا.

وأوضحت البيانات الصادرة، الجمعة، أن خسائر وقف التصدير طيلة 11 يوما بلغت 622 مليون دولار موضحة أن الفاقد اليومي بلغ 51 مليون دولار و900 ألف دولار.

وشملت بيانات المؤسسة القوة التخزينية للمستودعات العاملة في بعض المدن موضحة أن احتياطي البنزين في بنغازي يكفي لـ14 يوما بينما تكفي احتياطيات الديزل 7 أيام فقط، موضحة أن كميات غاز الطهي تكفي لمدة 13 يوما، أما عن مدينة سبها فقد أوضحت المؤسسة أن مخزونات البنزين وغاز الطهي بلغت الصفر وأن مستودعات الديزل في المدينة لديها مايكفي لـ11 يوما.

وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط المحتجين في موانئ النفط إعادة عمليات التصدير لضمان سير الأعمال وتدفق الأموال للخزانة العامة والحفاظ على سلامة البنية التحتية النفطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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