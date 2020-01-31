

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ القاهرة |

31 January, 2020

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أن نقل المقاتلين إلى ليبيا يغذي دائرة الحرب بدلا من تجفيفها ويضع ليبيا والمنطقة في مأزق كبير بالإضافة إلى استمرار تهديد أمن دول الجوار الليبي.

ودعا زكي في حواره بثه برنامج “نيوزميكر” على قناة روسيا اليوم كافة الأطراف إلى أن تكون على مستوى الحدث وألا تترك الأمور تنزلق لتوريط المنطقة واستمرار عدم الاستقرار.

وأوضح زكي أن الوضع في ليبيا شائك ومعقد مبينا أن استمرار هذا الوضع يهدد أمن دول الجوار.