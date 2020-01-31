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النعاس: الخلاف بين تركيا وفرنسا يؤكد فشل مؤتمر برلين.. وتركيا تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أن الاختلاف العلني بين تركيا وفرنسا يؤكد فشل اجتماع برلين الأخير وقد يؤدي إلى مزيد من التأزم في الحرب الدائرة واحتدام الصراع الدولي.

النعاس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ القطري أمس الخميس قالت:” فرنسا خصت تركيا بالذات في انتقادها كون الأخيرة تقف مع الطرف المناهض لمن تدعمه فرنسا فتركيا تدعم ما وصفتها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق) في ليبيا بينما فرنسا تدعم قائد ما وصفتها بـ”العملية الانقلابية في ليبيا” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) على حد زعمها.

واختتمت قائةً : ” لذا كل هذه الدول يقفون معا في جانب واحد ويبيحون لأنفسهم كل التجاوزات ويعترضون على من يدعم الشرعية وسبق أن أكدنا أن برلين لم ولن يحقق أي تقدم حقيقي لإنهاء الصراع القائم في ليبيا وما يحدث الآن يعزز ذلك”، وفق رأيها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اين الشرعية في حكومة السراج ومؤتمر الصخيرات يشترط لشرعيتها موافقة البرلمان ، والمبرلمان لم يوافق حتى الان ؟ فمن اين جاءت شرعيتها ؟ اما تعامل المجتمع الدولي معها فهو خطا قانونا لان المجتمع نفسه اشترط لشرعيتها شرطا لم يتحقق وكان الواجب عليهم عدم الاعتراف بها . وما يطمئن جانب الجيش الوطني هو انه يريد انقاذ البلاد من عصابات تشتكي منها البعثة الاممية بل ووزير الداخلية في حكومة الوفاق . وكل انسان غير افاق

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  • صح النوم يانعاسة انتى خارجة من خيام النكاح نعسانة لا تعرفى الفرق بين الشرعية والشرجية فاى شرعية للسراج وهو مرفوض من نواب الشعب مثل الجملى فى تونس بعد ما فشل عاد الى بيته بينما اغتصب السراج السلطة مثلما يغتصبك اى مجاهد فى خيام النكاح ولكن برغبتك وبرغبة الديوث المهم هل يوجد فى العالم كله رئيس دولة لم يؤدى القسم الدستوى وظل يحكم اربع اعوام ويبصم على كل طلبات السلطان التركى الذى جعل منه اضحوكة بينما المتمرد فى نظرك مكلف من نواب الشعب بقرار رسمى وبنصاب قانونى وباعتراف كل من السراج وباشاغا وسيالة فى تسجيلات مرئية اتفووووه عليكى ميبونة

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  • أي شرعيه تدعي حكومته ليس لها قبول داخل ليبيا هم جمله من العملاء تم أختيارهم من قبل الدول الاستعماريه المسيطره علي الامم المتحده بعد دراسه مستفيظه عن نسبهم فأختارتهم لقطاء من آصل تركي ولكن يحملون الجنسيه وليس لديهم أنتماء حقيقي لليبيا مثل ما فعلت في العراق عندما العميل لبريطانيه أحمد الجلبي الايراني الحامل للجنسيه العراقيه وعينته رئيس علي العراق

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