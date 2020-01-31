النعاس: الخلاف بين تركيا وفرنسا يؤكد فشل مؤتمر برلين.. وتركيا تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا

ليبيا – رأت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أن الاختلاف العلني بين تركيا وفرنسا يؤكد فشل اجتماع برلين الأخير وقد يؤدي إلى مزيد من التأزم في الحرب الدائرة واحتدام الصراع الدولي.

النعاس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ القطري أمس الخميس قالت:” فرنسا خصت تركيا بالذات في انتقادها كون الأخيرة تقف مع الطرف المناهض لمن تدعمه فرنسا فتركيا تدعم ما وصفتها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق) في ليبيا بينما فرنسا تدعم قائد ما وصفتها بـ”العملية الانقلابية في ليبيا” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) على حد زعمها.

واختتمت قائةً : ” لذا كل هذه الدول يقفون معا في جانب واحد ويبيحون لأنفسهم كل التجاوزات ويعترضون على من يدعم الشرعية وسبق أن أكدنا أن برلين لم ولن يحقق أي تقدم حقيقي لإنهاء الصراع القائم في ليبيا وما يحدث الآن يعزز ذلك”، وفق رأيها.

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