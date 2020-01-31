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صهد: وقف إطلاق النار وإنسحاب القوات الغازية من شروط قبولنا المشاركة في حوارات جنيف

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري إبراهيم صهد إن اللجنة المنتخبة من المجلس والمشاركة بحوار جنيف ستضم عضو عن كل دائرة إنتخابية،موضحاً أن  اللجنة تم تشكيلها من 13 عضو للمشاركة في لقاءات جنيف.

صهد وفي مداخلة له عبر نشرة الأخبار التي تبث على قناة “التناصح” وتابعتها صحيفة المرصد أمس الخميس أشار إلى أن مجلس الدولة أصدر بيان مشترك مع نواب طرابلس يحدد فيه بأن فعاليات جنيف لن تنطلق دون وقف إطلاق النار وإنسحاب ما وصفها بـ”القوات الغازية” بالإضافة إلى عودة المهجرين لديارهم.

وأضاف :” رئيس المجلس أرسل رسالة للمبعوث الدولي غسان سلامة يخطره فيها بتشكيل اللجنة وأن إنطلاق المسار السياسي لا يمكن أن يتم إلا بإنطلاق المسار العسكري وتنفيذ عودة أهالي المهجرين لمواقعهم وحمايتهم ووقف إطلاق النار”.

ورأى عضو المجلس أنه لا جدوى للقاء جنيف طالما إستمر ماأسماه بـ”العدوان” على العاصمة وإستمرار ما وصفه بـ”المليشات الغازية” من وجودها في مواقعها الحالية وإستمرار السكان المهجرين بعيدين عن مساكنهم.

صهد إختتم مداخلته بالقول :” لا جدوى من أن يتم حوار والمسدسات والراجمات والطائرات مصوبة للعاصمة ولرؤسنا ، نحن ندعوا المجتمع الدولي أن يكون صادق في ما تكلم عنه في برلين وأن يوقف العدوان على العاصمة وتنسحب القوات الغازية وتم عودة المهجرين لمساكنهم وهذا امر ضروري بدونه يعتبر جنيف ملهاء ويكون عبارة عن فخ من غير المناسب ان نشارك فيه”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • انت ياصهد واحد من حريم السلطان تافه وامعة ومن كان يلهث لوقف اطلاق النار ياحمار هو سيدك السلطان المعتوه وسلامه قال بالامس ان الجيش الوطنى هو الذى لم يوافق بعد على حوار جنيف وسنرى بعد مقابلة سلامة للمشير اذا لم يقبل سلامة شروط الجيش الوطنى فيستكمل الجيش الوطنى تحرير مصراطة وطرابلس ولن تجدى شوية مرتزقة تم سحق من كانوا قبلهم فى درنة وبنغازى ولن ينفعهم اردوغان الجبان المهزوم الان شر هزيمة فى ادلب مع تقدم الجيش السورى وتحرير معرة النعمان ويقترب من سراقب رغم ان هذه المناطق تقع على الحدود التركية وتم تشريد مئات الالاف ولم ينفعهم اروغان فالخوان يهزمون فى كل مكان

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  • حمار وغبي الغريق يتمسك بقشه الاخوان في الرمق الاخير الجيش باذن الله سيتم واجبه الوطني جنود جيشنا يقاتلون حبا للوطن اما المرتزقة ماجورين لو احسو بقرب الجيش والاشتباكات الشرسة سوف يتركون السلاح ويهربو خوفا من الموت موضوع المرتزقة لا يشكل شي في ميزان المعركة

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  • قوات غازيه يا تيس يا فرخ الحرام يا لواطي. انت اولا ماكش كن طرابلس يا بغل عدي لبنغازي يا مسيس يا شبيه العاهرات يا سراق. هذا كبش وطني تحرك ليدمركم يا كلاب ضاله. لن يكون لك مكانا بيننا يا حقير. ستدرك الأقدام و نعال الجيش يا جبان. سنطالبه برد الأموال التي منحها لك التونسي الفاسد فرخ الكامبوات محمد تُبْد العزيز. لعنة الله عليك و عليه

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