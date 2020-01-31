صهد: وقف إطلاق النار وإنسحاب القوات الغازية من شروط قبولنا المشاركة في حوارات جنيف

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري إبراهيم صهد إن اللجنة المنتخبة من المجلس والمشاركة بحوار جنيف ستضم عضو عن كل دائرة إنتخابية،موضحاً أن اللجنة تم تشكيلها من 13 عضو للمشاركة في لقاءات جنيف.

صهد وفي مداخلة له عبر نشرة الأخبار التي تبث على قناة “التناصح” وتابعتها صحيفة المرصد أمس الخميس أشار إلى أن مجلس الدولة أصدر بيان مشترك مع نواب طرابلس يحدد فيه بأن فعاليات جنيف لن تنطلق دون وقف إطلاق النار وإنسحاب ما وصفها بـ”القوات الغازية” بالإضافة إلى عودة المهجرين لديارهم.

وأضاف :” رئيس المجلس أرسل رسالة للمبعوث الدولي غسان سلامة يخطره فيها بتشكيل اللجنة وأن إنطلاق المسار السياسي لا يمكن أن يتم إلا بإنطلاق المسار العسكري وتنفيذ عودة أهالي المهجرين لمواقعهم وحمايتهم ووقف إطلاق النار”.

ورأى عضو المجلس أنه لا جدوى للقاء جنيف طالما إستمر ماأسماه بـ”العدوان” على العاصمة وإستمرار ما وصفه بـ”المليشات الغازية” من وجودها في مواقعها الحالية وإستمرار السكان المهجرين بعيدين عن مساكنهم.

صهد إختتم مداخلته بالقول :” لا جدوى من أن يتم حوار والمسدسات والراجمات والطائرات مصوبة للعاصمة ولرؤسنا ، نحن ندعوا المجتمع الدولي أن يكون صادق في ما تكلم عنه في برلين وأن يوقف العدوان على العاصمة وتنسحب القوات الغازية وتم عودة المهجرين لمساكنهم وهذا امر ضروري بدونه يعتبر جنيف ملهاء ويكون عبارة عن فخ من غير المناسب ان نشارك فيه”.

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