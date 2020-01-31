بوتين يؤكد لميركل أهمية التنسيق لتنفيذ مخرجات برلين

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عددا من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط والأزمة الليبية.

وبحسب بيان للكرملين فإن بوتين وميركل قد تطرقا إلى عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في أوكرانيا وسوريا وخطة الولايات المتحدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقد أخذ الوضع الليبي حيزا من النقاش حيث بحث الجانبان تنفيذ ما تم التوافق عليه بمؤتمر برلين حول ليبيا، حيث أكد بوتين ضرورة تنسيق القرارات مع الأطراف الليبية مشيرا إلى أهمية النظر فيها وموافقة مجلس الأمن الدولي عليها.

كما أكد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود من أجل ضمان استقرار ليبيا ووقف القتال بها والعودة إلى العملية السياسية.

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