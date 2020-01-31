فخامة رئيس مجلس النواب يجتمع بعميد ومنسقي القطاعات ببلدية القبة للإطلاع على الوضع في البلدية

القبة 31 يناير 2020 (وال) – قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، اليوم الجمعة، إن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى التقى في القبة، مع عميد بلدية القبة ومراقبي ومدراء القطاعات والشركات الخدمية وعدد من المشايخ والأعيان بالبلدية، وذلك للاطلاع على ما قامت به القطاعات الخدمية من انجازات والصعوبات والعراقيل التي تواجهها ومتطلبات المواطن في هذه البلدية.

وأضاف، “إن مراقبي قطاعات التعليم والصحة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والمواصلات والنقل والإعلام والكهرباء والمياه تحدثوا عن الانجازات التي أنجزت والاحتياجات التي تحتاجها والصعوبات والعراقيل التي تواجهها في أداء عملها”.

وقال المريمي ” إن فخامته أكد لهم بأنه سيحيل هذه المتطلبات إلى رئاسة الوزراء وإلى الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة، طالبا منهم مراجعة ومتابعة كلا في اختصاصه وزاراتهم وهيئاتهم في ذلك”.

وأضاف المريمي، أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية لرفع مستوى الأداء الأمني في البلدية.

وقال، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، “أحد المشايخ والاعيان ألقى كلمة حيا فيها فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وعميد البلدية ورؤساء القطاعات الخدمية والشركات والهيئات على الجهود التي يبذلونها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ببلدية القبة، كما تطرق إلى ضرورة التعاون ما بين القطاعات الخدمية والجهات الامنية والمواطنين بالبلدية من أجل أن ترقى مستوى الخدمات بالبلدية”. (وال – القبة)

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