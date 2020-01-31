روسيا تطالب السراج بالإفراج عن مواطنيها المحتجزين تنفيذاً لالتزامات برلين

طالب صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بالإفراج عن المواطنين الروس، مكسيم شوغاليف وسامر حسن علي سويفان، المحتجزين من قبل حكومة الوفاق، وفاءً للالتزامات التي تم التعهد بها في برلين

وقال رئيس الغرفة الاجتماعية الروسية ألكسندر مالكيفيتش، إنه أرسل رسالة مفتوحة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مشيرا إلى أن نص الرسالة نُشر على موقع المؤسسة على الإنترنت.

وتابع مالكيفيتش: “تم إرسال رسائل مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، تحثهم على التأثير على السراج.

وبيّن مالكيفيتش أنه “في مؤتمر برلين تم اعتماد وثيقة شاملة، تنص الفقرة 45 منها على أن السراج سيفرج عن جميع المواطنين المحتجزين بشكل غير قانوني على الفور”، بحسب وكالة “سبوتنيك”

وفي يوليو2019، أعلنت وسائل إعلام احتجاز حكومة الوفاق اثنين من المواطنين الروس في طرابلس بتهمة “محاولة التأثير على الانتخابات المستقبلية في ليبيا.

وقال ألكسندر مالكيفيتش حينها، إن موظفي فريق الأبحاث التابع للصندوق، كانا يشاركان في إجراء دراسات استقصائية اجتماعية، عن الوضع الإنساني والثقافي والسياسي في البلاد، لافتا إلى أنهما كانا محتجزين منذ شهر مايو، قبل الإعلان بنحو شهر.