ضبط متهم بخطف طفلة قاصرة في عين زارة

تمكن أعضاء التحري بقوة العمليات الخاصة في طرابلس، من ضبط (م.ا.ا), 26 سنة، سائق سيارة أجرة، نوع «أفيكو»، والمتهم بقضية خطف طفلة قاصرة بتاريخ 21 يناير الحالي.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم، تم تشكيل فريق عمل من أعضاء التحري للبحث والتحري عن المتهم بعد ورود بلاغ عن اختفاء الطفلة، ومن خلال استيقافات منظمة في منطقة عين زارة تمكنت القوة من ضبطه.

وبالاستدلال معه حيال الواقعة اعترف بما نسب إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالته إلى مكتب المحامي العام طرابلس.

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