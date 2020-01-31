أطباء بلا حدود: اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وليبيا عار

قالت منظمة أطباء بلا حدود (Msf)، إن اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وليبيا “مخجلة”، ورأت أنها “تسهم باستمرار تعرض المهاجرين واللاجئين للعنف، الإعادة، الاستغلال والاعتقال التعسفي”، مشددة أنه “على إيطاليا ألا تجدد هذا العار”، بحسب تعبيرها

وأضافت المنظمة، أن تجاهل عواقب هذه الاتفاقات أمر مستحيل وغير إنساني”، مبينة أنه بفضل دعم إيطاليا للاتفاقية، يتم حبس الأبرياء والضعفاء في بلد في حالة حرب، حيث يجبرون على عيش مواقف خطيرة ومهددة، أو يتعرضون لنظام اعتقال تعسفي ولا يرحم”، بحسب وكالة “آكي”.

ولفت مسؤول قسم الشؤون الإنسانية في (Msf) ماركو بيرتوتّو، إلى أن “معظم المهاجرين الذين يتمكنون من الفرار، يتم اعتراضهم بشكل منهجي في عرض البحر وإعادتهم مرة أخرى الى مراكز الاحتجاز أو لدوائر الاستغلال والعنف غير القانونية”، وفي الوقت الذي “يدفع فيه أضعف الناس الثمن الأعلى، فإن شبكات المتاجرين بالبشر في البر والبحر، توسع حلقة أعمالها المربحة”.

يشار إلى أن الاتفاقية موقعة منذ ثلاث سنوات بين الحكومة الإيطالية وحكومة الوفاق، وطالب عدد من نواب البرلمان الإيطالي الحكومة بالنظر في الاتفاقية وعدم تجديدها.