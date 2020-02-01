صنع الله يبحث مع إدارة شركة «أو إم في» برامج الاستكشاف المتبقية والجدول الزمني للتنفيذ

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أو إم في بالعاصمة النمساوية فيينا، نشاط الشركة في ليبيا وبرامج الاستكشاف المتبقية والجدول الزمني للتنفيذ، وكذلك الدعم الفني لشركة الزويتينة.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، فإن الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بلقاسم شنقير وجاد الله العوكلي والعماري محمد، تطرق إلى مراحل التنفيذ لخطة التطوير المعتمدة لحقل النافورة أوجلة المشترك، وكذلك مشروع توفير الطاقة الكهربائية ودراسة شبكة توزيع الكهرباء والتي تحتاج للمعالجة بالحقل.

صنع الله يبحث مع وفد من «إيني» تبعات إقفال الموانئ النفطية

وفي إطار خطط الإصحاح البيئي التي تتبناها المؤسسة عرضت الشركة، ما تم تنفيذه من محطات معالجة المياه المصاحبة، لافتة إلى الانتهاء من تركيب وحدتي معالجة مياه، واختبار إحداهما، بينما تأجل اختبار الثانية لحين إعادة تشغيل الحقل المتوقف حاليا، بسبب «الإقفال غير القانوني للإنتاج».

وبحسب البيان من المخطط أن يتم استجلاب المحطتين الأخيرتين، قبل منتصف العام الحالي، للانتهاء من معالجة كافة المياه المصاحبة والانتهاء بالكامل من تصريف المياه للأحواض السطحية، كذلك تمت مناقشة برنامج بناء الكوادر البشرية والاستفادة من خبرة الشركة في تنفيذ المشاريع وترتيب برامج تدريبية وتأهيلية للمهندسين في مجال إدارة المشاريع.

وفي إطار مشاريع المسؤولية الاجتماعية، ناقش الاجتماع، تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المتفق عليها بين المؤسسة والشركة وأبرزها المساهمة في ترميم جامعة بنغازي وإصلاح البنية التحتية المتضررة للجامعة، ونقل المعرفة وبناء القدرات لتحسين الوضع البيئي في حقل النافورة النفطي بمنطقة الواحات وبناء قدرات وتعزيز معرفة موظفي شركة الخليج العربي للنفط حول أفضل الممارسات للحد من الآثار البيئية في موقع العمل.

كما بحث الاجتماع دعم نشاط التدريب نحو خلق فرص عمل من خلال التدريب على المهارات والدعم المالي، من أجل تمكين أفراد المجتمع المحلي بحوض سرت من العمل لحسابهم الخاص، أو إنشاء أعمالهم التجارية الصغيرة والمساهمة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين من مناطق حوض سرت وإطلاق برنامج للمنح الدراسية الدولية للمجتمع المحلي في المنطقة.

وبحث الاجتماع المساهمة في تحسين أساليب التدريس نحو التعليم التفاعلي الحديث، وتوفير مختبرات للمرافق التعليمية وبرنامج تدريبي حديث لمعلمي المدارس في منطقة حوض سرت، وترقية المرافق المدرسية، وعلى سبيل المثال مختبرات العلوم، وما إلى ذلك في منطقة حوض سرت بهدف نقل افضل الممارسات في النمسا أو الدول الأخرى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا