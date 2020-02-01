أردوغان: “وقوف بعض الليبيين إلى جانب حفتر خيانة”

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أغلبية الشعب الليبي مع تركيا، وأن بلاده لن تترك مسؤولياتها التاريخية الممتدة منذ 500 عاما، وتحديدا “أتراك ليبيا”، بحسب وصفه.

وأضاف أردوغان، أن وقوف بعض الليبيين إلى جانب حفتر، يعتبر خيانة للديمقراطية، في ليبيا.

وتابع الرئيس التركي تصريحه، بقوله: أن “حفتر لم يكتفِ بعرقلة المفاوضات، إنما أظهر رغبته الحقيقية في عدم التفاوض من خلال تكثيف هجماته العسكرية مؤخرا، ولكن مع ذلك هناك عدد من الدول الأوروبية والعربية مازالت تواصل دعمها له، وبالتالي فإن التاريخ يسجل نفاق هذه الدول”. بحسب ما نشرته وكالة الأناضول.

وأعلن أردوغان، أن تركيا ستواصل البقاء في ليبيا، حتى إرساء الاستقرار والأمان المنشود الذي يطمح له الشعب الليبي.

وتأتي تصريحات أردوغان، خلال اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة،يوم أمس الجمعة.

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