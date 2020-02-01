غابة جودائم تشهد حملة لغرس أكثر من 8000 شجرة

أطلق مركز بمركز تدريب الكشافة والمرشدات بجودائم، مخيم الشجرة، بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وأعلنت مفوضية الكشافة والمرشدات الزاوية، أن المخيم يشارك فيه 60 قائد من قادة الرواد على مستوى، بإشراف القيادة العامة للحركة العامة للكشافة والمرشدات.

ويهدف المخيم الكشفي، الذي يمتد لخمسة أيام، إلى غرس أكثر من 8000 شجرة من أصناف الصنوبر العمودي والصنوبر الحلبي وشجرة قازولينا والتي ستكون كمصدات للرياح من أشجار الصنوبر نوع كازولينا ، في غابة جود دائم.

ويشارك في حملة غرس الأشجار، مفوضيات غدامس وغريان والسهل الغربي وزوارة والزاوية ونالوت والخمس وطرابلس والجفارة مصراتة وسبها وزليطن.

ووصل عدد الرواد المشاركين إلى 100 كشاف وبمشاركة بعض من الجوالة والقادة العاملين، منذ يوم أمس الجمعة.

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