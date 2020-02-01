سيالة: المعتقلان الروسيان قيد التحقيق.. والسراج لا يتدخل في القضاء

قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، الجمعة، إن القضاء الليبي هو من يبت بقضية المعتقلين الروسيين، وأن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، لا يتدخل في أمور القضاء.

جاء ذلك في معرض تعليقه لوكالة “سبوتنيك” على الرسالة التي أرسلها صندوق حماية القيم الوطنية الروسي إلى السراج، بطلب الإفراج عن المعتقلين الروسيين، مكسيم شوغاليف وسامر حسن علي سويفان.

وعلق سيالة قائلا: “مازالا تحت التحقيق، فايز السراج لا يتدخل في شؤون القضاء، إنهما ما زالا بيد الجهاز القضائي تحت التحقيق، يجب أن ينتهي التحقيق ويقول الجهاز القضائي كلمته”.

كان صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، قد طالب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بالإفراج عن المواطنين الروس، مكسيم شوغاليف وسامر حسن علي سويفان، المحتجزين من قبل حكومة الوفاق، وفاءً للالتزامات التي تم التعهد بها في برلين

وقال رئيس الغرفة الاجتماعية الروسية ألكسندر مالكيفيتش ، إنه أرسل رسالة مفتوحة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مشيرا إلى أن نص الرسالة نُشر على موقع المؤسسة على الإنترنت.

وتابع مالكيفيتش: “تم إرسال رسائل مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، تحثهم على التأثير على السراج.

وبيّن مالكيفيتش أنه “في مؤتمر برلين تم اعتماد وثيقة شاملة، تنص الفقرة 45 منها على أن السراج سيفرج عن جميع المواطنين المحتجزين بشكل غير قانوني على الفور”، بحسب وكالة “سبوتنيك”

وفي يوليو2019، أعلنت وسائل إعلام احتجاز حكومة الوفاق اثنين من المواطنين الروس في طرابلس بتهمة “محاولة التأثير على الانتخابات المستقبلية في ليبيا.

وقال ألكسندر مالكيفيتش حينها، إن موظفي فريق الأبحاث التابع للصندوق، كانا يشاركان في إجراء دراسات استقصائية اجتماعية، عن الوضع الإنساني والثقافي والسياسي في البلاد، لافتا إلى أنهما كانا محتجزين منذ شهر مايو، قبل الإعلان بنحو شهر.