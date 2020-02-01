حركة الناصريين اللبنانية تدين العدوان التركي على ليبيا

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

01 February, 2020

أدانت حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) في لبنان العدوان التركي على الأراضي الليبية، مشيرة إلى أنه يمثل استمرارا للنهج الإجرامي لتنظيم الإخوان في إضعاف الدول العربية لإقامة إمارات مذهبية وطائفية تحت شعارات دينية مزيفة، مشيدة في هذا الصدد بدور مصر الإيجابي في دعم الشعب الليبي وجيشه الوطني.

وأعربت حركة المرابطون اللبنانية -في بيان الليلة الماضية- عن دهشتها البالغة إزاء قيام تركيا بإرسال مجموعات من الإرهابيين التابعين لتنظيم الإخوان والمرتزقة إلى ليبيا تحت أنظار العالم بعد هزيمتهم الكبيرة داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى أنها على اقتناع تام أن الشعب الليبي سينتصر على كافة هذه العصابات الإرهابية والإجرامية المدعومة من تركيا.

ودعت الحركة الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام الدولية حول نقل عربات مدرعة تركية إلى ليبيا باستخدام ناقلة بحرية ترفع العلم اللبناني ومملوكة من جانب شركة لبنانية، مشددة على أن هذا التصرف مشبوه ومدان يمثل تهديدا للأمن القومي اللبناني ويخدم جهات أجنبية تهدد الأمن القومي العربي بشكل عام.