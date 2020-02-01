منفور: ضربات قوية قريبة يشنها الجيش الليبي

قال آمر غرفة سلاح الجو الرئيسية بالجيش الليبي محمد منفور، إن الجيش الليبي بدعم شعبي، استطاع بإمكانيات بسيطة هزيمة الجماعات الإرهابية المتطرفة ومن يدعمهم.

وكتب منفور: “تتلاعب بليبيا الغالية الرياح السياسية الطامعة في خيراتها وموقعها المواجة للقارة العجوز، فأحشائها هي إفريقيا، القارة البكر بثرواتها وإمكانياتها البشرية الشابة، وتربط المغرب العربي بمشرقه، ولهذا كانت الهجمة علينا”

وتابع: “حاول أعوان الاستعمار أن يجروه إلي حبائل السياسة الخبيثة في مؤتمري موسكو وبرلين، ولكن الجيش بقيادته المسنودة من الشعب لم يساوم ولم يهاب التلويح بالقوة والتجويع وأفسد كل ألاعيبهم”

وأشار آمر غرفة سلاح الجو، إلى أن الجيش التزم بوقف إطلاق النار علي مضض، بحسب تعبيره، مضيفا: “اتضح بعدها للعالم أجمع من يريد السلام و الأمن والأمان لبلاده وجيرانه ومن يريد غير ذلك”

واستطرد قائلا: “تقاطر المرتزقة من كل حدب وصوب ليتجمعوا في قبرهم الكبير ولنضربهم عن قوس واحدة، قواتكم المسلحة العربية الليبية ترتجز هذه اللحظات بأرجوزة كان يرددها أجدادنا ( تاقت عالسور اللي محجور ) ”

واختتم: “انتظرونا قريبا، إنا معكم منتظرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”