كشف اختلاسات ضخمة من حسابات مصارف ليبية

خاطب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي في طرابلس، مختار الطويل، مديري المصارف المتخصصة ورؤساء مجالس الإدارة بمصرف التنمية والزراعي والريفي والادخار والاستثمار العقاري، بشأن عملية اختلاس مبلغ 20 مليون دينار.

وأشار الطويل في رسالته إلى أن المبلغ المالي قد اختُلِس من حساب مراقبة الخدمات المالية الزاوية بالمصرف التجاري الوطني الزاوية وحساب مراقبة الخدمات المالية غريان بالمصرف التجاري الوطني غريان.

وطالب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي، مديري المصارف المعنية، الإيعاز للمصارف العاملة في ليبيا التحفظ على أرصدة حسابات المصرفية الخاصة بالموظفة “سامية مرعي عامر محمد” العاملة بمصرف التجاري الوطني.

وجريمة الاختلاس هذه ليست الوحيدة التي يتم الكشف عنها مؤخراً، حيث خاطب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المُكلّف، سليمان الشنطي، مكتب الشرطة الجنائية، بشأن قيام الموظفة بقسم المرابحة بالمصرف التجاري فرع الاستقلال، ليلى عمر الفرجاني، باختلاس مبلغ 29 مليون يورو من المصرف التجاري الوطني.

وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في كتابه أن الموظفة المذكورة قامت بعملية تزوير بإحدى المعاملات الخاصة بشخص من خارج المصرف ترتب عليها اختلاس مبلغ 29 مليون يورو.

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