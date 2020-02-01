“جنايات القاهرة” تحيل أوراق عشماوي إلى المفتي

جنايات القاهرة تقضي بإحالة أوراق هاشم عشماوي المحكوم عليه بالإعدام في قضية “أنصار بيت المقدس” إلى مفتي الجمهورية

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