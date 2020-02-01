“جنايات القاهرة” تحيل أوراق عشماوي إلى المفتي

جنايات القاهرة تقضي بإحالة أوراق هاشم عشماوي المحكوم عليه بالإعدام في قضية “أنصار بيت المقدس” إلى مفتي الجمهورية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
جنايات القاهرة تقضي بإحالة أوراق هاشم عشماوي المحكوم عليه بالإعدام في قضية “أنصار بيت المقدس” إلى مفتي الجمهورية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
لسة نحنا في زمن المفتي ليه كلام في القانون ورجل القانون “يحيل الامر الى رجل دين في النهاية”ويجيوا يقولوا بنحارب التطرف؟؟؟؟غريبة يعني في النهاية الصراع داخلي بين متديينين
ماليناعلاقة بيه
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