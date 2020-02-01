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“جنايات القاهرة” تحيل أوراق عشماوي إلى المفتي

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جنايات القاهرة تقضي بإحالة أوراق هاشم عشماوي المحكوم عليه بالإعدام في قضية “أنصار بيت المقدس” إلى مفتي الجمهورية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • لسة نحنا في زمن المفتي ليه كلام في القانون ورجل القانون “يحيل الامر الى رجل دين في النهاية”ويجيوا يقولوا بنحارب التطرف؟؟؟؟غريبة يعني في النهاية الصراع داخلي بين متديينين
    ماليناعلاقة بيه

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