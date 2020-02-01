الغزوي: عند صدور الأوامر.. سندفن المرتزقة الأتراك وحاكمهم العسكري ولن نترك لهم فرصة للهروب

طرابلس-العنوان

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي أن القوات المسلحة الليبية على علم تام بكل تحركات المرتزقة الإرهابيين في الجيش السوري الحرّ وقوة اللواء سلطان وحراس الدين ومرتزقة الاحتلال التركي.

وأوضح الغزوي وفق شعبة الإعلام الحربي أن بيادق العصابات المسلحة في العاصمة طرابلس هي مجرد خدم تحت أوامر حاكمها التركي.

وأضاف الغزوي، أن الجيش مؤسسة مُنضبطة ومُلتزمة بالتسلسل العسكري وبأوامر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وعند صدور الأوامر نحن على أتم الاستعداد لدفن المرتزقة الأتراك وحاكمهم العسكري في الأراضي الليبية ولن نترك لهم فرصة للهروب.

وقال الغزوي “إن جيش السلطان المعتوه الذي جُرّد من ملابسه في شوارع بلاده لن ينصر الخونة في ليبيا”.