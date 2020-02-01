اخبار ليبيا الان

الغزوي: عند صدور الأوامر.. سندفن المرتزقة الأتراك وحاكمهم العسكري ولن نترك لهم فرصة للهروب

تم النشر منذُ 31 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي أن القوات المسلحة الليبية على علم تام بكل تحركات المرتزقة الإرهابيين في الجيش السوري الحرّ وقوة اللواء سلطان وحراس الدين ومرتزقة الاحتلال التركي.

وأوضح الغزوي وفق شعبة الإعلام الحربي أن بيادق العصابات المسلحة في العاصمة طرابلس هي مجرد خدم تحت أوامر حاكمها التركي.

وأضاف الغزوي، أن الجيش مؤسسة مُنضبطة ومُلتزمة بالتسلسل العسكري وبأوامر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وعند صدور الأوامر نحن على أتم الاستعداد لدفن المرتزقة الأتراك وحاكمهم العسكري في الأراضي الليبية ولن نترك لهم فرصة للهروب.

وقال الغزوي “إن جيش السلطان المعتوه الذي جُرّد من ملابسه في شوارع بلاده لن ينصر الخونة في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياريت نروا افعال ولا نسمع أقوال قال له أيش ودك يا الاعمي أما دعايه رفع الهمم للمقاتلين جميله لكن ليس لها دور مؤثر في الحرب وتظل كلام في الهواء اذا لم نسمعوا فرقعات وتتطاير أشلاء الاتراك كتطائر أشلاء مواطني غزه تحت ضربات جيش الاحتلال أما اطلاق تصريحات فهذا دش كلام سمعنا منه لدي العاجزين فسبقك اليها مصطفي الشركي قائد ارهاب بنغازي يوم قال صلاة عيد الفطر ستكون في ساحه المحكمه قالها رفعا لمعنويات مقاتليه وسبقك اليها سليل الانكشاريه التركي فتحي باشا آغا حتي هو قال رفعا لمعنويات مقاتليه في ابريل القادم سوف يحتفل الرئيس خاسر السارق في الجغبوب وهو يعلم قبل غيره يامبعد الحج علي أبو حمار

    رد