آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية : جاهزون لدفن المرتزقة الأتراك

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2020

قال اللواء المبروك محمد الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية إن القوات المسلحة الليبية على علم تام بكل تحركات المرتزقة الإرهابيين في الجيش السوري الحرّ وقوة اللواء سلطان وحراس الدين ومرتزقة الإحتلال التركي.

وأكد في منشور على صفحة شعبة الاعلام الحربي في الفيسبوك أن من وصفها بيادق العصابات المسلحة في العاصمة هي الآن مجرد خدم تحت آوامر حاكمهم التركي.

وأضاف:”نحن كمؤسسة مُنضبطة ومُلتزمة بالتسلسل العسكري و آوامر القائد العام للقوات المسلحة”، في انتظار صدور الآوامر نحن على كامل الإستعداد لدفن المرتزقه والأتراك وحاكمهم العسكري في الأراضي الليبيه ولن نترك لهم فرصة للهروب”.