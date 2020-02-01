سلامة: لا أتوقع رؤية قوات أممية على الأرض.. ونعمل لإيجاد حلول عملية لكل ليبيا

ليبيا – قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسام سلامة إن مؤتمر برلين كان ناجح وحقق المطلوب منه بإنشاء مظلة دولية تحمي أي اتفاق يتوصل إليه الليبيون في المستقبل، مشيراً إلى أنهم يعملون عليه حالياً في مسارات ثلاثة متوازية المسار السياسي والأمني العسكري والاقتصادي.

سلامة أشار في حوار مع صحيفة “أخبار اليوم” المصرية إلى أن مؤتمر برلين الذي دعت إليه ونظمته الحكومة الألمانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة مثل دفعة متقدمة نحو إصلاح الوضع الدولي المتصدع تجاه ليبيا وإيجاد حد أدنى من التفاهم الدولي ليعزز من توافق الليبيين.

ولفت إلى أنه لديهم ضمانات لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين تتمثل في أن مخرجاته متفق عليها من قبل وأن له مُلحق تنفيذي وتم إبلاغ الأطراف الليبية تدريجياً بخطواته وأنه جمع أهم الدول المعنية وساند مجلس الأمن بيان برلين بشأن ليبيا إضافة إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تحولت إلى لجنة متابعة لتنفيذه.

ونوّه إلى أن البعثة الأممية تسعى لجمع شتات الأطراف الليبية في حوار سياسي يشارك فيه ممثلون عن مختلف ألوان الطيف الليبي والصيغة التي سيتوافق عليها الليبيون كمخرج من هذه الأزمة الخانقة.

كما أكد على أن الأهم الآن هو تحويل الهدنة الهشة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق تفاهمات لحلول سياسية تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشدداً على أنهم مع الليبيين في خياراتهم ولن تفرض عليهم أي حلول جاهزة.

وتابع”الجميع يعلم أن هناك أطراف خارجية دعمت طرفي الصراع في ليبيا حتى بعد مؤتمر برلين فهذا أمر غير مقبول بتاتاً وعبرت البعثة عن أسفها للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في برلين والتي استمرت في نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف الليبية”.

واستطرد حديثه:”خلال الأسابيع الماضية رصدت البعثة العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين، وليس لدى الليبيين أي استعداد لقبول قوات أجنبية على أرضهم، فالجميع يدرك ذلك”.

سلامة شدد على أنه لا يمكن الحديث عن منطقة بعينها في حرب كالتي تجري اليوم في ليبيا، مبدياً أسفه أن الانتهاكات المستمرة من قبل الدول الأعضاء بدعمها طرفي الصراع في ليبيا تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال.

وأردف”هذا ما لا يريده الليبيون ولا يمكن القبول به من قبل الأمم المتحدة، نحن نعمل ليل نهار لإيجاد حلول عملية لكل ليبيا وليس لمنطقة على حساب أخرى أو لطرف على حساب آخر”.

وجدد تأكيده على عدم توقعه رؤية قوات أممية على الأرض في ليبيا على الأقل في المستقبل القريب، متمنياً أن تستمر الهدنة والتوصل لوقف دائم لوقف إطلاق النار والتمكن من الإسراع في عقد الحوار السياسي الليبي والتوصل إلى صيغة توافقية تخرج البلاد من محنتها القائمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية