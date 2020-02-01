أعضاء بالكونغرس يؤكدون ضرورة الدفع بوقف الحرب في طرابلس

قام وفد من مجلس النواب الموازي بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد لقاءات مع أعضاء الكونغريس.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن الوفد عقد عدة لقاءات مع عدد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ولجان الكونغرس الرئيسة والفرعية للخارجية والدفاع والأمن القومي واللجنة القضائية ولجنة الاعتمادات ولجنة شؤون المحاربين واللجنة الدائمة للاستخبارات ولجنة التعليم والعمل كما التقى الوفد بزعماء ديمقراطيين وجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي.

وأشار المكتب الإعلامي أن جل اللقاءات تركزت حول توضيح ما يحدث في ليبيا بما في ذلك المسار الإنساني.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن أعضاء الكونغرس أعربوا عن رفضهم للأوضاع المتردية التي وصلت إليها ليبيا الناتجة عن اشتباكات طرابلس وأسفهم لسقوط الكثير من الضحايا جراء الحرب، مؤكدين على ضرورة الدفع بوقف الحرب على العاصمة ودعمهم ضرورة إيجاد حلي سلمي للأزمة الليبية.

وقام الوفد بعرض التقارير الخاصة بالانتهاكات المرتكبة في عموم مناطق ليبيا، وبالأخص مناطق الاشتباكات وتعرض المرافق الحيوية والمدنية للقصف العشوائي. وإغلاق النفط.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن أعضاء الوفد أكدوا عقد جلسات البرلمان (الموازي) في طرابلس بناءً على الاتفاق السياسي، موكدا ترحيب المجلس بمبادرات السلام الدولية الجادة ورفضه للتدخل السلبي لبعض الدول، مطالبا بتفعيل الدور القيادي للولايات المتحدة الأمريكية ودعم قانون استقرار ليبيا الذي تقدم به مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي.

وترأس الوفد النائب خالد الأسطى، بعضوية كل من جلال الشويهدي نائب رئيس لجنة الخارجية، والنائب ربيعة أبوراس نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان، والمقرر رحمة ابوبكر، وأعضاء لجنة الخارجية، والنائب نعيم الغرياني، والنائب علي أبوزعكوك.